Москва, 8 июня, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Жителей России ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные с 11 по 13 июня. Об этом 8 июня напомнили в Роструде.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День России в Москве

Российских граждан ожидает короткая четырёхдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Отмечается, что нерабочие праздничные дни оплачиваются полностью.

В 2022 году День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае 2022 года жители России отдыхали с 30 апреля по 3 мая и 7 мая по 10 мая.

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