Тихвин, Ленинградская область, 8 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Тихвинский район стал лидером среди регионов Ленинградской области по числу людей, укушенных клещами, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Всего с начала сегодня в Ленобласти зарегистрировано 2 099 случаев присасывания клещей, в том числе в отношении 522 детей. При этом пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов области.

«Больше всего в Тихвинском — 346, в Гатчинском 280 случаев, в Киришском — 234, во Всеволожском 223 случая, в Бокситогорском — 199, в Волховском районе зарегистрировано 179 случаев, в Тосненском 163 случая укуса клеща», — заметили в управлении.

Добавим, что также зарегистрировано четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Помимо этого, за прошедшую неделю проведены исследования 323 клещей, снятых с пострадавших, на наличие вируса клещевого энцефалита, возбудитель обнаружен в одном клеще (0,31%). На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 234 клеща — боррелии обнаружены в 79 клещах (33,76%).

На наличие возбудителя моноцитарного эрлихиоза исследовано 167 клещей — возбудители обнаружены в девяти клещах (5,39%). На наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека исследовано 167 клещей — возбудители обнаружены в двух клещах (1,2%).