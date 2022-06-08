Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Если Запад будет слишком сильно давить на Грузию, то она может совершить поворот в сторону России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Эдуарда Шеварднадзе. И, если Европа слишком сильно надавит, то такой результат вполне может быть. Тем более, Михаила Саакашвили в Грузии нейтрализовали, его партия не получает достаточной поддержки населения. Конечно, Запад может попытаться устроить в Грузии какой-то путч, но, я думаю, у них силёнок для этого не достаточно. А какие-то действия людей извне могут вообще привести к тому, что российские войска в Грузию войдут и подавят там диверсионные группы, которые будут переброшены туда со стороны стран НАТО. Поэтому у Запада осторожная тактика, они так попугивают сейчас и надеются, что в Грузии произойдёт изменение политики без необходимости принятия каких-то реальных мер. Михаил Александров Европе надо действовать сбалансировано, чтобы не вызывать ответной негативной реакции. Потому что Грузия в любой момент может осуществить поворот в пользу России. Несмотря на имеющиеся проблемы с территориальной целостностью, там могут возобладать настроения в пользу того, что вопросы надо решать не путём конфронтации с Россией, а путём сотрудничества. Вернуться, так сказать, к тактике. И, если Европа слишком сильно надавит, то такой результат вполне может быть. Тем более,в Грузии нейтрализовали, его партия не получает достаточной поддержки населения. Конечно, Запад может попытаться устроить в Грузии какой-то путч, но, я думаю, у них силёнок для этого не достаточно. А какие-то действия людей извне могут вообще привести к тому, что российские войска в Грузию войдут и подавят там диверсионные группы, которые будут переброшены туда со стороны стран НАТО. Поэтому у Запада осторожная тактика, они так попугивают сейчас и надеются, что в Грузии произойдёт изменение политики без необходимости принятия каких-то реальных мер.

Напомним, что Запад крайне недоволен позицией Грузии, не желающей проводить откровенно антироссийскую политику, и поэтому угрожает ей введением санкций.