Чебоксары, , 09:43 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в нападении на полицейских после того, как он побил фельдшера скорой. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 50-летний житель одной из деревень Ибресинского района. В ведомстве отмечают, что его задержали в состоянии алкогольного опьянения вечером 30 марта 2022 года в Канаше за нанесение побоев фельдшеру скорой медицинской помощи (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Подозреваемого посадили в служебную машину для доставки в отдел полиции.

«Будучи недовольным законными действиями сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник нанёс одному из них два удара руками по голове и один удар кулаком в грудь», — говорят в следственном управлении.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Разбирательства будут проходить в Канашском городском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 37-летнюю жительницу Алатыря в Чувашии обвинили в нападении на правоохранителей. По уголовному делу пострадавшими проходят двое полицейских

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