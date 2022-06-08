Донецк, 8 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 543 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 203, 155, 152 и122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ/АГС и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Пантелеймоновка, Широкая Балка, Красный Партизан, Яковлевка, Макеевка, Ясиноватая, Веселое, Лозовое, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Волноваха, Александровка и Лозовое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) получило повреждение здание школы.