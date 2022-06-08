Красноярск, , 09:40 — REGNUM Уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в прокуратуре Красноярского края.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Прокуратура Ленинского района Красноярска в ходе мониторинга интернет-сети установила, что горожанин со своего аккаунта в одной из общедоступных соцсетей разместил текст, «содержащий положительную оценку действий нацистской армии по сжиганию русского населения в годы Великой Отечественной войны».

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролируется прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбуждено против 44-летнего жителя города Иваново.

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