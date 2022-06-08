Молдавия, , 09:40 — REGNUM Отказ президента Молдавии Майи Санду назначить на должности 13 судей, предложенных Высшим советом магистратуры (ВСМ), является превышением должностных полномочий главы государства. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Ассоциации судей Vocea Justice.

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В документе указывается, что Санду отказала судьям в назначении из-за того, что они якобы не соответствуют нужным критериям. Но это должны определять Дисциплинарная коллегия при ВСМ, Генеральная прокуратура или Национальное агентство по неподкупности.

«Президент Республики Молдавия, по действующему законодательству, превысила свои полномочия, так как не имеет права подменять работу органов по выявлению недостатков в работе судей», — заявили в Vocea Justice.

В ассоциации указали на то, что такое отношение президента к судебной системе является «опасным сигналом». Авторы обращения призвали судей объединиться и отстоять независимость.

Стоит отметить, что 1 июня молдавский адвокат Вадим Виеру обнародовал якобы подписанный Санду отказ назначить на должность 13 из 40 судей до достижения ими предельного возраста 65 лет. В документе указано, что у кандидатов были дисциплинарные взыскания, несоответствия в декларациях, а также есть те, к чьей репутации нет доверия.