Калуга, , 10:09 — REGNUM В Калужской области во Всероссийском голосовании по благоустройству территорий приняли участие 96,14 тысячи человек. В 2 021 году в голосовании участвовали 82,7 тысячи человек. Для благоустройства 2 023 года жителями области было выбрано 58 территорий. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслава Лежнина.

Яченское водохранилище в Калуге было выбрано для благоустройства в 2023 году Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

По итогам голосования наибольшую заботу о благоустройстве своих территорий проявили жители Спас-Деменского, Ферзиковского и Мещовского районов. В 2 021 году в результате голосования было отобрано 59 объектов, 11 из них уже сдано. Остальные будут реализованы также в течение 2 022 года.

«Увеличение количества участников говорит о том, что люди видят реальные результаты — в наших городах и поселках появляется все больше современных комфортных мест для отдыха и прогулок. Соответственно, возрастает желание каждого улучшить близлежащие к дому территории или излюбленные пространства для отдыха и развлечений. На местах, конечно, виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, а где нужна комфортная пешеходная зона. Уверен, что интерес наших земляков к участию в решении вопросов благоустройства будет только расти. И мы вместе сможем сделать нашу малую родину ещё красивее и уютнее», — отметил Вячеслав Лежнин.

Всероссийское голосование по объектам благоустройства — это механизм, разработанный для прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. За 2 021 год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10% — до 44%. Количество таких городов в стране составило 490, в Калужской области — 10. Улучшению городской среды стал Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, благодаря которому новые востребованные места для жизни и отдыха появляются не только в крупных городах. С 2 018 года в регионе уже 10 городов-победителей конкурса. Общий объем средств федерального бюджета, полученный ими, — 475 миллионов рублей.

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