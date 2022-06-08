Яшкульский район, Калмыкия, 8 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Яшкульском районе Калмыкии ведётся активная борьба с саранчовыми вредителями. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципального образования.

Msh.astrobl.ru Саранча

Специалисты обследовали 78,1 тысячи гектаров сельхозугодий на территории Цаган-Уснского, Яшкульского, Гашунского и Тавнгашунского сельских муниципальных образований. Заселение личинками саранчи 3-4 возрастов выявлено на площади 1 685 гектаров.

«Проведены истребительные работы на площади 1 210 гектаров пастбищ на территории 21 крестьянско-фермерского хозяйства. Надо отдать должное фермерам, которые сообща проводят обработку пастбищ ядохимикатами, пока вредители не перешли в стадию окрыления и не заселили соседние территории. Работы начинаются спозаранку, распыление ядохимикатов проводится механическим способом с использованием навесных и прицепных опрыскивателей», — уточнили власти.

К проведению истребительных работ подключена и автотехника.