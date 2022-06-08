Симферополь, 8 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Власти Запорожской области подготовили к выдаче первую партию российских паспортов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Паспорт

Он рассказал в интервью РИА Новости, что первые документы будут выданы 12 июня, в День России. Российский паспорт получат не менее 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум с вопросом о вхождении Запорожской области в состав России будет проведён уже в 2022 году.