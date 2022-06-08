Париж, , 09:38 — REGNUM Франция присоединилась к программе будущего исследования Луны, продвигаемой Соединенными Штатами, подписав «соглашения Артемиды», которые, в частности, предусматривают создание «зон безопасности» для защиты внеземных ресурсов, сообщает Le Figaro.

Американцы на Луне Hq.nasa.gov

Франция становится 20-й страной (после Канады, Японии, Великобритании, Украины, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии), присоединившейся к новой волне космических исследований.

Американская программа направлена ​​​​на возвращение астронавтов на Луну примерно в 2025 году, более чем через 50 лет после исторической высадки на Луну миссии «Аполлон-11», чтобы в конечном итоге установить там прочное присутствие человека. Программа также предусматривает строительство станции.

«Соглашения Артемиды» — это набор двусторонних соглашений с Соединенными Штатами, которые основаны на международном договоре 1967 года, регулирующем космическое пространство.