Владивосток, , 09:38 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил 8 июня во Владивостоке, что инвесторы заинтересованы в трансграничных территориях опережающего развития, сообщаеил телеграм-канал полпредства.

ТОР Tramis.ru

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«Мы будем думать и предлагать создание трансграничных ТОР. Сегодня очень сильно смещается акцент развития экономики на Дальний Восток. Есть целый ряд ещё предложений. Мы постараемся сформировать такой пакет и сделать ещё один шаг по поддержке экономике, поддержке бизнеса на Дальнем Востоке. Практически во всех территориях, которые расположены вдоль границы (а у нас значительная часть субъектов Дальнего Востока расположены вдоль границы), такие территории можно создавать. Но поскольку они трансграничные, то должно быть согласие соседей. Должно быть желание с обеих сторон. Будем этим заниматься. Я знаю, что интерес к созданию таких механизмов существует», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев с 8 по 10 июня будет работать в Приморье. Первым пунктом в повестке стало межведомственное совещание Генпрокуратуры и Минвостокразвития.