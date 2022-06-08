Ставрополь, , 09:37 — REGNUM В городе Ставрополе произошло ЧП в одном из родительных домов. Из окна на третьем этаже выпала женщина, она жива, ей оказывают медицинскую помощь. По данному факту организована проверка Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Падение из окна Пресс-служба СКР по Ставропольскому краю

Инцидент случился 7 июня. Выпавшей из окна женщине 31 год. Накануне она родила ребенка.

«7 июня с третьего этажа родильного дома города Ставрополя выпала женщина. Известно, что накануне пострадавшая родила здорового ребёнка. С полученными травмами женщина доставлена в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится опрос свидетелей, соседей по палате, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре на улице Ломоносова.