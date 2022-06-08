Москва, 8 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Всю информацию, которая звучит из Киева, нужно перепроверять. Об этом сегодня, 8 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Она уточнила, что заявление президента Украины Владимира Зеленского про возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным надо «тщательно перепроверять и выверять».

«Если в целом оценивать слова Зеленского, то это явно кем-то написанные тексты, кем-то написанный план», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM , СМИ писали, что украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам напрямую с российским президентом Владимиром Путиным.

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