Бразилиа, 8 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Полицейские Бразилии возбудили уголовное дело по факту исчезновения британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отдел внутренних дел гражданской полиции бразильского штата Амазонас.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Мужчины пропали без вести в отдаленной части тропических лесов Амазонки недалеко от границы с Перу. В полиции отметили, что в рамках расследования допрошено уже четыре свидетеля, которые последними видели Филлипса и Перейру перед их исчезновением.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что военно-морские силы Бразилии направили группу из десяти спасателей на поиски Дома Филлипса и Бруно Перейры, которые пропали, снимая репортаж в долине Джавари, где проживают самые закрытые коренные народности в мире.