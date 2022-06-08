Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили вопросы сотрудничества
Сеул, 8 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. 8 июня в Сеуле состоялась трехсторонняя встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель главы МИД Японии Такэо Мори договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности, выразили готовность к углублению взаимодействия по региональным и глобальным вопросам.
Стороны жёстко осудили ракетные пуски Пхеньяна, а Уэнди Шерман подтвердила приверженность США своим обещаниям об обеспечении безопасности Южной Кореи и Японии. Она также акцентировала внимание на том, что общей целью трёх стран является достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и призвала КНДР вернуться к диалогу.