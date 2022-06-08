Сеул, 8 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. 8 июня в Сеуле состоялась трехсторонняя встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель главы МИД Японии Такэо Мори договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности, выразили готовность к углублению взаимодействия по региональным и глобальным вопросам.

Стороны жёстко осудили ракетные пуски Пхеньяна, а Уэнди Шерман подтвердила приверженность США своим обещаниям об обеспечении безопасности Южной Кореи и Японии. Она также акцентировала внимание на том, что общей целью трёх стран является достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и призвала КНДР вернуться к диалогу.