* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 8 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Панджшер сообщают о приостановке столкновений между силами Фронта национального сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Париян. Об этом пишет газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По их данным, столкновения начались утром 7 июня в местности Кухе-Сур уезда Париян и продолжались примерно до 16:00. В ходе столкновений были убиты 15 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один боец Фронта сопротивления.

Источники добавляют, что провалилось уже второе наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью захвата базы Фронта сопротивления в районе Кухе-Сура.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт национального сопротивления пока официально не комментируют этот вопрос.

Напомним, 6 июня более 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в трёх засадах Фронта сопротивления в трёх уездах Панджшера.