Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли более 16 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщает 8 июня пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации прибыли более 1 млн 200 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, в том числе около 200 тыс. детей.