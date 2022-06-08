Симферополь, , 09:30 — REGNUM Референдум с вопросом о вхождении Запорожской области в состав России будет проведён в 2022 году. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он рассказал, что референдум по вхождению региона в состав РФ пройдёт в 2022 году. При этом подготовка к его проведению уже началась, она займёт несколько месяцев.

«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в освобождённой части Запорожской области примерно 80% жителей поддерживают вхождение региона в состав России, заявили в военно-гражданской администрации.