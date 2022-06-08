Горловка, ДНР, 8 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) получило повреждение здание школы. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ поселка Гольмовский населённого пункта Горловка по адресам: (по) ул. Советской Армии — разрывы боеприпасов вооруженных формирований Украины на территории школы № 77», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также при обстреле со стороны украинских нацистов были повреждены жилой дом и газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования два раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).