Красноярцев предупредили о заморозках и тумане
Красноярск, 8 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 9–10 июня на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до — 2 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС России.
Andrey Filippov
Туман
Также, по прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 июня в центральных районах региона местами ожидается туман.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о заморозках и сильном ветре.
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