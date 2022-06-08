Красноярск, 8 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 9–10 июня на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до — 2 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС России.

Andrey Filippov Туман

Также, по прогнозам синоптиков, ночью и утром 9 июня в центральных районах региона местами ожидается туман.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о заморозках и сильном ветре.

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