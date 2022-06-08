Чебоксары, 8 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах корректируют схему движения ряда автобусных маршрутов в Троицу. Это коснётся как городских, так и межмуниципальных маршрутов, сообщает министерство транспорта Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

В дни проведения Троицы в Чебоксарах увеличат число автобусов на межмуниципальном маршруте № 249 Чебоксары — Яуши (Городское кладбище), которое будет следовать от железнодорожного вокзала до кладбища. Отмечается, что 9 июня дополнительно выпустят два автобуса среднего класса, 10 июня — пять транспортных средств, 11 и 12 июня – ещё до 20 автобусов. Кроме того, будут «резервные» автобусы.

Кроме того, до Карачуринского кладбища продлевается межмуниципальный маршрут № 331 Чебоксары (Кошкино) — Новочебоксарск (Химтехникум). На данном маршруте будут курсировать 30 автобусов.

Также корректируется движение на городских маршрутах. На маршруте № 30 до 40 единиц увеличат количество автобусов и изменят схему движения: транспорт будет ходить в Яуши через Карачуринское кладбище. Автобусный маршрут № 65 продлевается до Карачуринского кладбища.

До кладбища по Вурнарскому шоссе доставит автобус, следующий по маршруту № 46, до кладбища по улице Заовражная — маршрут № 52.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах накануне Троицы приведены «в полную готовность» службы городского хозяйства. Организационные мероприятия связаны с массовым посещением городских кладбищ в Родительскую субботу (11 июня) и в Святую Троицу (12 июня).