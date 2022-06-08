Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Прибывшие из Петербурга в Мариуполь (ДНР) специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступили к восстановлению водоснабжения города-побратима, сильно пострадавшего в ходе освобождения от украинских неонацистов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенные дома в Мариуполе

Сотрудники Водоканала прибыли вместе с первой колонной строительной техники, отправленной из Петербурга в Мариуполь, в её составе было 40 единиц техники и 67 специалистов.

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Работы уже начались на территории строительного городка, где будут базироваться петербуржцы. Он создается на территории бывшей автобазы мариупольского порта.

Как и сообщалось ранее, первым делом специалисты из Петербурга займутся восстановлением Октябрьского района Мариуполя. Петербург окажет Мариуполю помощь в восстановлении взорванного боевиками драматического театра, филармонии, спорткомплекса, нескольких школ и детских садов, а также других объектов городской инфраструктуры.

Специалистам из Петербурга помогают 200 добровольцев из Мариуполя, — отметили в пресс-службе Смольного.