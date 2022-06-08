Казань, , 10:03 — REGNUM В Татарии отметили обязательное соблюдение масочного режима. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Маски ИА REGNUM

В документе говорится, что жителям в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями ношение защитных масок в местах массового пребывания людей рекомендовано.

ИА REGNUM напоминает, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ранее заявляла, что пока масочный режим действует на федеральном уровне, в Татарии не планируют его отменять.

Читайте также: В Татарии ожидают нового всплеска заболеваемости COVID-19