Благовещенск, 8 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В столице Амурской области Благовещенске появится стела, посвящённая выпускникам Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Её открытие запланировано на День России 12 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Rybinsk.ru Эскиз стелы

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Работы по строительству стелы завершаются. Памятный знак выполнили из гранита и бронзы, на нём изображён герб училища. Рядом с колонной размещены барельефы курсанта и ордена Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в рамках празднования Дня России на Камчатке состоится обрядовый праздник коряков «День первой рыбы». Откроет праздник обрядовая часть по корякским и ительменским традициям — состоится благодарение Духа Воды и заманивание рыб в реки и моря.