Москва, , 09:27 — REGNUM Проект «Узнай Москву» стал лауреатом международной премией WSIS Prizes 2022 в номинации «Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент», сообщается на сайте мэра столицы.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Премия WSIS Prizes 2022 отмечает проекты, помогающие развивать возможности информационных и коммуникационных технологий. Всего в финал в 2022 году вышло семь проектов правительства Москвы.

Портал и приложение «Узнай Москву» помогают москвичам и гостям столицы изучать город и его историю в удобном формате. В базе интерактивного гида есть информация более чем о 3,6 тыс. зданий, музеев, памятников и исторических мест.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальный гид по городу «Узнай Москву» прошел модернизацию.

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