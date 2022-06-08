Ярославль, 8 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В ярославском правительстве решили нанять кадровое агентство для «HR-диагностики» руководителей. Об этом сообщает корреспондент ИА Ре со ссылкой на портал государственный закупок.

Правительство Ярославской области

Соответствующий аукцион по поиску кадрового агентства уже объявлен, работа оценена в 12 миллионов рублей. Подрядная организация должна определиться 24 июня. Диагностику будут проводить для 334 руководителей правительства Ярославской области. Оценка их компетенций будет как очной, так и дистанционной.

«Цель HR-диагностики — оценка управленческих компетенций, психологическая диагностика личностных особенностей лиц, замещающих государственные должности Ярославской области, указанной категории государственных гражданских служащих, потенциала их профессионального развития, мотивации: уровень выгорания сотрудников, особенности личностных черт и индивидуальных мотивов, степень развития soft skills* и управленческих компетенций, наличие потенциала к управленческой деятельности», — отмечается в техническом задании.

Предлагается оценивать поведенческие реакции чиновников, их эмоциональный интеллект и эмоциональное истощение. Работу кадровое агентство должно завершить до 30 сентября.