Запорожье, Украина, , 09:33 — REGNUM Запорожская область возобновит грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил 8 июня.

Здание железнодорожного вокзала в Симферополе © A.Savin, WikiCommons

Поезда в Крым не ходили с 2 014 года, когда Киев решил заблокировать движение транспорта на полуостров. Теперь поезда, отметил Рогов, позволят разгрузить автомобильные пункты пропуска.

«Автобусное, грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска освободили приазовскую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В регионе заявили о возможном присоединении к России путём референдума.

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