Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за надвигающейся грозы, которая ожидается в городе на Неве ближе к вечеру, сообщили в городской администрации.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что ливни и грозы 8 июня пройдут местами как в Петербурге, так и в Ленинградской области.

«По информации Росгидрометцентра, с 20:00 мск 8 июня до 06:00 мск 9 июня на территории Северной столицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — уточнили в Смольном.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 8 июня, будет дуть южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. В четверг, 9 июня, ночью также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-западный слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.