Северобайкальский район, Бурятия, , 09:26 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии спасатели организовали поиски человека, пропавшего на реке Кабанья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской поисково-спасательной службы, инцидент произошёл 5 июня.

Спасатели на Байкале Байкальская поисково-спасательная служба

В 7 км от устья реки перевернулась лодка с водомётом, в котором находились трое мужчин. Двое из них спаслись, третий пропал без вести. В район поиска из Северобайкальская вышел катер с пятью спасателями на борту.

«В 17:20 спасатели прибыли к месту работ, далее продолжили движение пешком от устья реки вверх к месту, где перевернулась лодка. На данный момент работы продолжаются, информация уточняется», — отметили в ведомстве.