Барнаул, , 09:25 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном изменении погодных условий: с 9 по 14 июня в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C, будет ещё жарче — выше +35°C.

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«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила безопасности в условиях сильной жары: не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; во время сильной жары нужно носить светлую одежду; головной убор обязателен, пейте больше воды», — просят спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, жаре в Алтайском крае предшествовали заморозки: 6-7 июня температура воздуха в регионе опускалась ниже — 2°C.