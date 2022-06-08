Барнаул, 8 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном изменении погодных условий: с 9 по 14 июня в регионе ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C, будет ещё жарче — выше +35°C.

ИА REGNUM Алтай

«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила безопасности в условиях сильной жары: не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; во время сильной жары нужно носить светлую одежду; головной убор обязателен, пейте больше воды», — просят спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, жаре в Алтайском крае предшествовали заморозки: 6-7 июня температура воздуха в регионе опускалась ниже — 2°C.