Мадрид, , 09:25 — REGNUM Испания готова в случае просьбы киевских властей отправить к себе на обучение украинских военных. Об этом в интервью радиостанции Cadena Ser заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Если бы украинское правительство попросило [об этом], <…> мы, без сомнения, были бы готовы», — сказала Роблес.

При этом она отметила, что танки Leopard, базирующиеся в испанской Сарагосе, «уже много лет не эксплуатируются», поэтому их отправка на Украину вряд ли возможна, поскольку для этого бы требовался «соответствующий ремонт».

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