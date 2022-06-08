Мадрид, 8 июня 2022, 09:25 — REGNUM Испания готова в случае просьбы киевских властей отправить к себе на обучение украинских военных. Об этом в интервью радиостанции Cadena Ser заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Если бы украинское правительство попросило [об этом], <…> мы, без сомнения, были бы готовы», — сказала Роблес.

При этом она отметила, что танки Leopard, базирующиеся в испанской Сарагосе, «уже много лет не эксплуатируются», поэтому их отправка на Украину вряд ли возможна, поскольку для этого бы требовался «соответствующий ремонт».

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