Париж, 8 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Европарламент рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, сообщает Le Parisien.

Pixabay.com Флаг ЕС

Главы государств и правительств ЕС встретятся на саммите 23 и 24 июня. По этому поводу Европарламент будет рекомендовать лидерам стран ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Кроме того, председатель комитета по иностранным делам Европарламента представил несколько рекомендаций: продолжение поставок оружия и мониторинг санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент проведет голосование по целому ряду стратегий в области изменения климата, направленных на сокращение выбросов в течение ближайшего десятилетия.

Читайте также: В ЕС готовятся запретить автомобили с двигателем внутреннего сгорания