Москва, 8 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Многоцелевые ударные вертолёты Ми-35 армейской авиации Западного военного округа поражают командные пункты и боевую технику украинских войск в ходе спецоперации. Кадры боевой работы экипажей опубликовало Министерство обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Боевой вертолёт Ми-35

На видео вертолёты готовят к взлёту, заряжают боекомплект. Затем вертолёты поднимаются в воздух, следуют к месту выполнения задания, выпускают ракеты.

«В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Российский вертолёт Ми-35 — глубоко модернизированный советский Ми-24. Он способен уничтожать бронетанковое вооружение и технику противника, десантировать и поддерживать огнём подразделения сухопутных войск, эвакуировать раненых, перевозить грузы.

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