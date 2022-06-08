Чезена, Италия, 8 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Венгрии в матче второго тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе итальянской команды голы забили полузащитники Николо Барелла на 30-й минуте и Лоренцо Пеллегрини на 45-й. А на 61-й минуте защитник итальянцев Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день сборная Италии набрала четыре очка и занимает первое место в группе. Сборная Венгрии идёт на втором месте с тремя очками.

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