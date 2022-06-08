Омск, 8 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ольга Степанова назначена заместителем министра спорта Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

Степанова работает в региональном министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта с 2013 года. 8 июня на заседании облправительства её кандидатура утверждена на должность заместителя министра спорта. В новой должности она будет координировать и контролировать деятельность управления правового и кадрового обеспечения минспорта, курировать реализацию нацпроектов, а также решать вопросы, связанные с противодействием коррупции.

Справка: Ольга Степанова окончила в 2003 году Омский юридический институт. Является кандидатом юридических наук. С 2003 по 2011 годы была помощником председателя Кировского районного суда Омска. С 2011 по 2013 годы являлась советником областного министерства государственно-правового развития.

До 7 июня 2022 года Степанова возглавляла в министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта управление правового и кадрового обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителем министра строительства, главным архитектором Омской области назначена Наталья Старченкова.

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