Яунде, 8 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. По меньше мере девять мирных жителей были убиты в результате действий камерунских военных в Северо-Западной регионе Камеруна, 7 июня сообщил агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны африканской страны.

Marines.mil Солдаты в Африке

По утверждениям ведомства, инцидент произошел «по недоразумению» 1 июня возле деревни Миссонге. Четыре военнослужащих искали пропавшего солдата и столкнулись с группой местных жителей, которые якобы вели себя «неадекватно».

Военные начали стрельбу и убили четырех женщин, четырех мужчин, а также 18-месячную девочку. В минобороны оценили реакцию военных как «явно непропорциональную» и приняли решение задержать всех виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Юго-Западном регионе Камеруна было совершено нападение боевиков из сепаратистских группировок на два населенных пункта.