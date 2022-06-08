Петропавловск-Камчатский, , 09:21 — REGNUM В соцсетях распространяется сообщение о нападении бездомной собаки на ребёнка в Вилючинске. СУ СКР РФ по Камчатке проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в ведомстве.

Собака State Farm

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Помимо этого местные жители сообщили, что в Вилючинске за последние несколько дней произошло ещё несколько нападений собак на детей.

В ходе проверки следователи установят всех пострадавших и дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечает за отлов и содержание безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СКР по Саратовской области проверяет очередное сообщение о нападении собаки на ребёнка.