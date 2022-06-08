Луганск, 8 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования два раза подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

Обстрел

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ЛНР было выпущено в общей сложности 12 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись минометы калибра 120 и артиллерия калибра 122 мм. Кроме того, указывается, что были обстреляны города Первомайск и Светлодарск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли с применением артиллерии населенные пункты Озеряновка и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).