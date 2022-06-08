Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Запад оказывает сильное давление на Грузию, для того, чтобы она, подобно Прибалтике, присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Михаил Александров Европейский парламент, это, конечно, ещё начальная инстанция, так как только Совет Евросоюза может вводить санкции. Но это как бы сигнал Грузии, что её поведением недовольны в Европе. А это поведение сказывается в том, что Грузия не ввела санкции в отношении России, не присоединяется к этой антироссийской компании. Но Грузия прекрасно понимает, что если она будет вводить санкции, то она сама больше проиграет. Грузия и так находится в плачевной экономической ситуации. Поэтому Запад недоволен и хочет заставить Грузию полноценно вписаться в санкции, как, например, Прибалтика, в которой уже сумасшедшие цены на электроэнергию, огромная инфляция. Зато они последовательно, как такие западные шавки лают на Россию, ввели всяческие и всевозможные санкции, лишились с нами экономических связей и из-за этого у них серьёзные экономические проблемы. Но Грузия так не хочет, и из-за этого её пытаются наказать.

Напомним, что Европарламент рассмотрит проект резолюции, осуждающей грузинское правительство и вводящей персональные санкции против грузинских бизнесменов и судей.