Тбилиси, 8 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Запад оказывает сильное давление на Грузию, для того, чтобы она, подобно Прибалтике, присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Михаил Александров Европейский парламент, это, конечно, ещё начальная инстанция, так как только Совет Евросоюза может вводить санкции. Но это как бы сигнал Грузии, что её поведением недовольны в Европе. А это поведение сказывается в том, что Грузия не ввела санкции в отношении России, не присоединяется к этой антироссийской компании. Но Грузия прекрасно понимает, что если она будет вводить санкции, то она сама больше проиграет. Грузия и так находится в плачевной экономической ситуации. Поэтому Запад недоволен и хочет заставить Грузию полноценно вписаться в санкции, как, например, Прибалтика, в которой уже сумасшедшие цены на электроэнергию, огромная инфляция. Зато они последовательно, как такие западные шавки лают на Россию, ввели всяческие и всевозможные санкции, лишились с нами экономических связей и из-за этого у них серьёзные экономические проблемы. Но Грузия так не хочет, и из-за этого её пытаются наказать.

Напомним, что Европарламент рассмотрит проект резолюции, осуждающей грузинское правительство и вводящей персональные санкции против грузинских бизнесменов и судей.