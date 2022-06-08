Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Министерство образования Грузии объявило ношение защитных масок на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ) в школах необязательным. Об этом сообщила журналистам замглавы ведомства Нуну Мицкевич.

Медицинские маски Bert Kimura

Она отметила, что абитуриенты смогут быть в масках, если захотят. Экзамены необходимо сдать с 4 по 22 июля.

«Если в день проведения экзамена у абитуриентов подтвердится COVID-19, для них будут организованы дополнительные сессии», — добавила Мицкевич.

Напомним, обязательное ношение масок на экзаменах в школах Грузии вели в 2020 году. Кроме того, ученики за три дня до экзамена сдавали ПЦР-тесты на коронавирус, а детей с температурой отправляли в отдельные классы.