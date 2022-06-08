Тайбэй, , 10:31 — REGNUM Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) заявила 8 июня, что не имеет конкретных планов по строительству заводов в Европе, передает Reuters. Это заявление прозвучало на фоне попыток ЕС стимулировать тайваньские фирм к производству чипов в Европе для сокращения дефицита.

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

Поскольку многие отрасли производства страдают от глобальной нехватки полупроводников, Тайвань и ЕС провели на прошлой неделе торговые переговоры на высоком уровне, дабы обсудить сотрудничество в области микроэлектроники. В феврале 2 022 года ЕС представил закон о европейских чипах, в котором Тайвань упоминается как один из «партнеров-единомышленников», с которыми Европа хотела бы работать.

TSMC, крупнейший в мире производитель микрочипов и самая дорогая биржевая компания Азии, заявляла еще в 2 021 году, что рассматривает возможности расширения в Германии, но, как видно, с тех пор существенного прогресса не произошло.

«В Европе у нас сравнительно меньше клиентов, но мы пока еще оцениваем ситуацию и не имеем конкретных планов», — сказал председатель совета директоров Марк Лю на ежегодном собрании акционеров.

TSMC финансирует заводы по производству чипов в США, а также строит завод совместно с Sony Group в Японии, чтобы смягчить глобальный дефицит чипов.

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