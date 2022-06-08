Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM В Бурятии снижаются показатели потребления алкоголя. В первом квартале 2 022 года объём реализации спиртного на душу населения снизился на 10% и составил 1,15 литра в пересчёте на абсолютный алкоголь.

Водка Antony Hip-hopkins

Об этом сообщает газета «Номер Один» со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли республики.

При этом болезненность алкогольной патологией за первые три месяца 2 022 года составила 694,7 на 100 тыс. населения (на 2,4% ниже первого квартала 2 021 года).

Добавим, что число алкогольных отравлений остаётся в Бурятии довольно высоким. Как сообщало ИА REGNUM, в 2 021 году зарегистрировано более 190 случаев отравлений алкоголем. В половине случаев отравившиеся скончались.

Подробнее: В Бурятии жертвами алкогольных отравлений за год стали почти сто человек