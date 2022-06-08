Москва, , 09:16 — REGNUM На Украине существуют разногласия между офисом президента Владимира Зеленского и вооружёнными силами страны. Об этом сообщил хакер RaHDIt.

Хакер

Группа RaHDIt получила известность благодаря одновременному взлому всех 755 правительственных сайтов киевского режима и публикацией данных о сотрудниках украинских спецслужб.

«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия, — приводит слова хакера РИА Новости. — В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо».

В качестве примера различных мнений он привёл Мариуполь, отступление из которого позволило бы военным сохранить подразделения и избежать окружения. Сейчас предметом разногласий является ситуация в Северодонецке и Лисичанске.

«Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию», — рассказал хакер.