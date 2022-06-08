Мюнхен, Германия, 8 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Англии в матче второго тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник немецкой команды Йонас Хофман. Англичанам удалось отыграться на 88-й минуте, пенальти реализовал нападающий Гарри Кейн.

На сегодняшний день сборная Германии набрала два очка и занимает третье место в группе. Сборная Англии идёт на четвёртом месте с одним очком.