Владивосток, , 09:16 — REGNUM Неизвестный мужчина 8 июня поджёг военкомат Ленинского и Фрунзенского районов во Владивостоке.

Огонь zdenet

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«К зданию на Уборевича, 23 подошёл мужчина и облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и бросил к дверям. Одноэтажная деревянная постройка тут же вспыхнула.

На место прибыли спасатели — быстро справились с огнём, который успел охватить один квадрат. Никто не пострадал. Виновного уже ищут», — сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Воткинска обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина в общественном месте сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег.