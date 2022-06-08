Вашингтон, 8 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Студия BlueTwelve назвала системные требования игры Stray про приключения кота в городе роботов, которая будет выполнена в киберпанк-стилистике. Об этом 7 июня сообщил портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Запустить игру с минимальными настройками графики можно будет на ПК, оборудованном процессором Intel Core i5-2550K (AMD FX-8350), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce 650 Ti (AMD Radeon R7 360). Для комфортной игры разработчики рекомендуют использовать компьютер с Intel Core i5-8400 (AMD Ryzen 2600), 8 гигабайтами ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 780 (AMD Radeon R9 290X).

Напомним, новый трейлер Stray был показал в рамках трансляции State of Play компании Sony. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК 19 июля 2022 года.