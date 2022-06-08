Берлин, 8 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. По словам бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, она могла бы «настоять» на диалоге между Евросоюзом и Россией после встречи президентов РФ и США Владимира Путин и Джо Байдена в Женеве в июне 2021 года, однако ее позиции в Европе были ослаблены из-за предстоящей отставки с занимаемого ею на тот момент поста главы правительства Германии. Она рассказала об этом 8 июня в интервью на телеканале Phoenix.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«Одна вещь еще вызывает у меня затруднение… В июне 2021 года президент Байден встречался с Путиным, и я считала тогда с (президентом Франции) Эммануэлем Макроном, что нужно и с европейской стороны попытаться вовлечь его в диалог. Потому что я уже немного чувствовала, что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом», — сказала она.

Также бывший канцлер добавила, что в этой ситуации существовали разные факторы, которые могли оказывать влияние на ее развитие, но ряд событий в мире, включая выборы в ФРГ и Франции, уход США из Афганистана и пандемию COVID-19, из-за которой «мы в течение двух лет не встречались (с Путиным) и не имели прямых разногласий», заслонили для немецких властей эту повестку дня.

При этом Меркель уточнила, что теперь бессмысленно рассуждать о возможном развитии ситуации, и добавила, что считает спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины «неприемлемой» и «большой ошибкой» Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что не участвует в посредничестве по ситуации на Украине потому, что она не получала ни от кого соответствующих предложений.